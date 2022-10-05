شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة صحفيين من تلفزيون فلسطين في "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، مُتأثرًا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الرأس مُباشرة خلال اقتحام بلدة "دير الحطب" شرق نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب الشهيد هو علاء ناصر أحمد زغل ويبلغ من العمر (21 عامًا)، وقد تم نقله إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده.

وأصيب مواطنان فلسطينيان آخران في "نايلس" بالرصاص في كتفيهما.

وتقتحم الآن قوات الاحتلال بلدة "دير الحطب" وتحاصر منزل الشاب سلمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وقالت مصادر في تلفزيون فلسطين إن الصحفيين محمود فوزي ولؤي السمحان أصيبا خلال تغطية الأحداث الجارية في "نابلس".