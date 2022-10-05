شكرا لقرائتكم خبر عن طيران اليمن يواصل رحلاته من مطار صنعاء رغم انتهاء الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل "طيران اليمنية"، اليوم الأربعاء، رحلاته من مطار صنعاء الدولى رغم انقضاء أمد الهدنة الإنسانية فى اليمن.

وذكرت قناة "اليمن الفضائية" أنه اقلعت عدة رحلات من "طيران اليمنية" من مطار صنعاء صوب مطار العاصمة الأردنية عمان.

من جانبه، قال مصدر في "طيران اليمنية" إن "إدارته تلقت تعليمات من القيادة السياسية توصى بمواصلة الرحلات دون انقطاع "، مضيفا أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا بهدف تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن.