شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وبحسب القرار يكلف رئيس الوزراء بترشيح أسماء أعضاء الحكومة، وعرضهم على أمير البلاد حتى يصدر قرار بتعيينهم.

وفى سياق أخر، جددت دولة الكويت موقفها الثابت إزاء رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الدولية والإقليمية فى مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية العالمية.

وقال الملحق الدبلوماسى الكويتى فهد العبيد -في كلمة بلادة خلال مناقشة اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبند (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي)، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن "الإرهاب مازال يشكل خطرا جسيما في العديد من أنحاء العالم مهددا السلم والأمن الدوليين".

وأضاف "لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية"، مؤكدا أن مكافحته تستدعي تعبئة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.