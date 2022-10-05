شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد المائية بالعراق تحذر من خطر نقص مخزون الماء بالبلاد إلى 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الموارد المائية بالعراق، اليوم الأربعاء، من خطورة نقص مخزون المياه فى عموم العراق إلى 12% فقط، ما يهدد بموسم جفاف رابع يضرب البلاد .