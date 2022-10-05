شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد المائية بالعراق تحذر من خطر نقص مخزون الماء بالبلاد إلى 12% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الموارد المائية بالعراق، اليوم الأربعاء، من خطورة نقص مخزون المياه فى عموم العراق إلى 12% فقط، ما يهدد بموسم جفاف رابع يضرب البلاد .
وأكد حاتم حميد المدير العام للمركز الوطنى لإدارة الموارد المائية - في تصريح لقناة (العراقية الإخبارية) - أن الإيرادات المائية العراقى أقل من تلبية الاحتياجات المائية سواء مياه الشرب أو رى المحاصيل، كما أن هناك تجاهلًا كبيرًا من دول المنبع لبحث المشاكل الموجودة .