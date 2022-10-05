الأردن وسلطنة عمان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأردن وسلطنة عمان أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائى بين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، تناول العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين؛ بحضور ذى يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العُمانى.

وبحث الجانبان- خلال اللقاء الذى عُقد فى قصر العلم العامر بمسقط بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني- العديد من الملفات الثنائية ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على أهمية العمل على توسيع التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان فى شتى المجالات، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقعت الحكومتان -على هامش الزيارة- على سبع مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات التعدين، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، وتبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتعاون في القطاعات السياحية والصناعية والعمل، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك.

