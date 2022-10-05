شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة شئون الحرمين" تدشن خدمة "تيسير" لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت وكيل رئيس شئون الحرمين للشئون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبى خدمة "تيسير"، وذلك ضمن فعاليات معرض عمارة وخدمة الحرمين الشريفين.

وأوضحت الذويبى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية جمعة بنت سعد الغامدي، أن الخدمة تهدف إلى تيسير التعامل مع المعاملات التقنية حيثُ يتم العمل على حصر الروابط المهمة والنماذج المعتمدة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مرئية تتضمن شروحات للخدمات المقدمة، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تجويد الأعمال وتحكيمها وتقويمها.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الإرشاد المكاني بالتعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين، وتوزيع السماعات الإلكترونية، ومواصلة أعمال مبادرة معالم المسجد الحرام باللغات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ومد جسور التواصل معها، كوزارة الحج والعمرة السعودية بتوفير المترجمين المتخصصين باللغات المعتمدة بنقاط التفويج الرئيسة داخل أروقة المسجد الحرام، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في الترجمة اللفظية الفورية للمرضى بلغاتهم الأم، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام في فرز العربات حسب المسارات المخصصة لها.