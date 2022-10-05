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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتبط مخاطر الخرف بشكل وثيق بالنظام الغذائي، ولذلك، من الضروري معرفة ما يجب علينا تناوله لتخفيف البروتين الضار من التراكم في الدماغ المسبب لهذه الحالة.

أطعمة يجب دمجها في النظام الغذائي لتقوية الذاكرة ووظيفة الدماغ



وأوضحت الدكتورة مارلين غلينفيل: "تبين أن المصابين بمرض الزهايمر، وهو أحد أشكال الخرف، يعانون من نقص في الناقل العصبي أستيل كولين". وتعد مادة أستيل كولين من أهم النواقل العصبية في الجهاز العصبي وبالتالي فإنها "بالغة الأهمية" لصحة الدماغ.

وتابعت الدكتورة غلينفيل: "مادة الكولين هي لبنة انطلاق للأستيل كولين. وهي موجودة بكميات عالية في صفار البيض. ولذلك، يعد صفار البيض أحد المكونات التي يمكن دمجها في النظام الغذائي للمساعدة في درء حالة الدماغ الخطيرة".

وأضافت الدكتورة غلينفيل أن فول الصويا والمكسرات "أطعمة جيدة" للدماغ شديد التعقيد، وبالتالي، فإن صفار البيض والمكسرات وفول الصويا هي الأطعمة الثلاثة الأساسية التي يجب إدراجها في النظام الغذائي لتعزيز الذاكرة ووظائف المخ.

وتشير الأبحاث إلى أن هناك ما يصل إلى "فترة 30 عاما" بين التطور الأول للويحات الأميلويد وظهور الخرف.

وتشرح غلينفيل: "لذلك، بغض النظر عن عمرك، لم يفت الأوان بعد لتغيير نظامك الغذائي للمساعدة في حماية صحة دماغك".

وأوضحت جمعية ألزهايمر البريطانية أن "اللويحات تتشكل عندما تتكتل أجزاء بروتينية تسمى الأميلويد معا".



وأضافت المؤسسة الخيرية: "قد تمنع التكتلات الصغيرة إرسال الإشارات من خلية إلى أخرى عند نقاط الاشتباك العصبي. ويمكنها أيضا تنشيط خلايا الجهاز المناعي التي تسبب الالتهاب وتلتهم الخلايا المعطلة".

وتابعت الجمعية: "تميل اللويحات إلى الانتشار عبر الكورتي بنمط يمكن التنبؤ به مع تقدم مرض ألزهايمر".

وفي المراحل الأولى من المرض، قبل اكتشاف الأعراض، تتشكل لويحات في مناطق من الدماغ تشارك في التعلم والذاكرة، وكذلك التفكير والتخطيط.

وعندما يتطور المرض بشكل معتدل، يبدأ المصابون في تجربة مشاكل في الذاكرة ومهارات التفكير التي تتداخل مع العمل أو الحياة الاجتماعية.

وقالت الجمعية الخيرية: "كثير من المصابين بمرض ألزهايمر يتم تشخيصهم لأول مرة في هذه المراحل".

ومع تقدم مرض ألزهايمر بشكل أكبر، قد يعاني الناس من تغيرات في الشخصية. بالإضافة إلى أنه يمكن أن تحدث تغيرات في السلوك وصعوبة التعرف على الأقرباء.

ويمكن أن تنتشر اللويحات أيضا إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن التحدث وفهم الكلام.



ويعد اتباع "نظام غذائي صحي للقلب" منخفض الدهون المشبعة أحد أفضل الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

ويشمل هذا النظام الغذائي المكسرات والحبوب والفواكه والخضروات.

وتنصح الجمعية الخيرية "بالحد من تناول اللحوم الحمراء"، جنبا إلى جنب مع استبدال الزبدة بالدهون الصحية، مثل زيت الزيتون.

وتوصي المؤسسة الخيرية بتناول الأسماك والدواجن "مرتين في الأسبوع على الأقل"، فضلا عن الحد من استخدام الملح في أالطعام.

حقق باحثو ألزهايمر اختراقا محتملا بعد اكتشاف مستويات عالية من فيتامين B12 يمكن أن تمنع الضرر الناجم عن المرض.

ووجد فريق من جامعة ديلاوير مؤخرا دليلا جديدا قد يكون له تأثير على تطور المرض.

وتعاني أدمغة البشر المصابين بمرض ألزهايمر من تراكم بروتين يسمى أميلويد بيتا، يسبب تأثيرات سامة في الخلايا، ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة، وتفتيت الميتوكوندريا - قوة الخلية - والإجهاد التأكسدي.

وفي C. elegans - غالبا ما تستخدم الديدان الصغيرة التي تعيش في التربة لدراسة البيولوجيا والمرض - يؤدي تراكم الأميلويد بيتا إلى الإصابة بالشلل في غضون 36 ساعة من وصولها إلى مرحلة البلوغ.

ووجد الفريق أنه عند التغذية ببكتيريا الإشريكية القولونية التي تحتوي على مستويات أعلى من فيتامين B12، تمت حماية C. elegans من هذا التأثير المشل.

واستُكشفت الدراسة الرائدة خلال مقال نشرته مجلة BBC Science Focus بعنوان "فيتامين B12 يمكن أن يحمي الدماغ من مرض الزهايمر، كما تشير دراسة الدودة المتذبذبة".

وقالت البروفيسورة جيسيكا تانيس، الباحثة الرئيسية في التجربة: "عندما أعطينا فيتامين B12 للديدان التي كانت تعاني من نقص الفيتامين، حدث الشلل بشكل أبطأ بكثير، ما أخبرنا على الفور أن فيتامين B12 مفيد. الديدان التي تحتوي على فيتامين B12 لديها أيضا مستويات طاقة أعلى وضغط أكسدة أقل في خلاياها".

وأظهرت دراسة أخرى للفريق أن التأثير لا يظهر إلا في وجود إنزيم معين يسمى الميثيونين.

ووجدوا أيضا أن إضافة الفيتامين إلى حمية الديدان تساعد فقط إذا كانت تعاني من نقص في فيتامين B12 في البداية.

وأضافت تانيس: "في الوقت الحالي، لا يوجد علاج فعال لمرض الزهايمر. هناك عوامل معينة لا يمكنك تغييرها - لا يمكنك تغيير حقيقة تقدمك في العمر، ولا يمكنك تغيير الاستعداد الجيني لمرض الزهايمر. لكن الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو ما تأكله.إذا استطاع الناس تغيير نظامهم الغذائي للتأثير على ظهور المرض، فسيكون ذلك رائعا".

ورحب الدكتور جيمس كونيل، رئيس قسم العلوم الانتقالية في Alzheimer’s Research UK، والذي لم يشارك في البحث، بحذر قائلا: "دماغ الإنسان لا يُصدق، مع وجود المزيد من الروابط فيه، المعروفة باسم نقاط الاشتباك العصبي، أكثر مما قدر علماء الفلك وجود نجوم في المجرة. لكن هذا التعقيد يجعل دراسة الأمراض التي تسبب الخرف صعبة، لذا فإن استخدام الكائنات الحية مثل الديدان يمكن أن يكون وسيلة رائعة للعلماء لدراسة الأمراض. ويساعد بحث مثل هذا على فهم تأثير العلاج المحتمل ويمكن أن يساعد في تسريع تطوير الأدوية. في حين أن البحث في الديدان يمكن أن يدعم جهودا أوسع لتحديد أسباب المرض والعلاجات الجديدة، فإن التجارب السريرية على الأشخاص هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت الأساليب الجديدة المحتملة ستحسن الأعراض لدى الناس".