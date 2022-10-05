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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صنف خبراء مشروع "الرعاية الصحية" أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم، على أنها سبب شائع للوفاة أكثر من السرطان.

باحثون يكشفون أعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم



ويشير موقع kp.ru، إلى أنه وفقا للخبراء يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم 35-40 بالمئة من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 25 عاما، وأن نصفهم فقط يعلم بهذه المشكلة، منهم 50 بالمئة فقط يتلقون العلاج.

ووفقا للخبراء، تنسب إلى أعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم: الصداع ضيق التنفس، الدوخة، نزيف الأنف، والشعور بألم في الصدر وضعف الرؤية والحمى.

ويضيفون، يمكن الخلط بسهولة بين ارتفاع مستوى ضغط الدم ومتلازمة ما بعد "كوفيد-19" أو التعب المزمن. لذلك من الضروري مراجعة الطبيب في الوقت المناسب من أجل تشخيص سبب سوء الحالة الصحية. لأنه عند تشخيص السبب مبكرا، تزداد فرص المريض في البقاء على قيد الحياة وإطالة عمره المتوقع.

و كان خبراء جمعية Blood Pressure في المملكة المتحدة قد أعلنوا في وقت سابق أن تناول الأسماك المجففة، قد يشكل خطورة على حياة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

أعلن الدكتور يوري سيريبريانسكي، أخصائي أمراض القلب، أن الشعور بالدوار يمكن أن يكون إشارة لمشكلات الضغط. وأوضح ما يجب عمله في هذه الحالة.



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن أسباب الدوار كثيرة ومتعددة، وغالبا ما يظهر عند انخفاض مفاجئ لمستوى ضغط الدم، ويمكن أن يعاني من هذه الحالة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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ويقول، "أحد أسباب الدوار هو تقلبات مستوى ضغط الدم الشرياني. فعندما يحصل انخفاض مفاجئ في الضغط يشعر الشخص بالدوار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع مستوى ضغط الدم بحد ذاته يمكن أن يسبب الدوار".

ووفقا له، يمكن علاج الدوار، إذا كان نادرا ما يشعر به الشخص بتناول الدواء. ولكن عند تكرر الحالة دائما فيجب مراجعة الأطباء المختصين.

ويقول، "عندما يشعر الشخص بالدوار عليه قبل كل شيء قياس ضغط الدم، فإذا كان مرتفعا عليه تناول الدواء لتخفيضه. ولكن في حالة تكرار الحالة، يجب مراجعة أخصائي أمراض القلب، وأخصائي جراحة الأوعية الدموية وأخصائي طب الأعصاب، الذين سيجرون الفحوص والاختبارات اللازمة لتشخيص السبب ومن ثم وصف العلاج اللازم. وهذا مهم، لأنه في المرة التالية قد يشعر الشخص في الدوار ويسقط في مكان غير مناسب".

تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتطلب البحث عن عوامل بسيطة يمكن اتباعها بسهولة للمساعدة في الوقاية من هذه الحالات الطبية الطارئة.

وأكد أحد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي عندما يتعلق الأمر بمراقبة مؤشراتنا. وقال دينيس كينان - العالم المؤسس في Cignpost Diagnostics: "إن أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين البدنية بانتظام".

وتابع: "إن تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ولتعويض هذا، يجب على الأشخاص تقليل تناولهم للدهون المشبعة والتركيز على النشاط، وخفض ضغط الدم والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر عرضة بنسبة 50% لتلقي التشخيص الأولي الخاطئ للأزمة القلبية أكثر من الرجل.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، أوصى كينان على وجه التحديد باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم للنساء لتقليل المخاطر.

كما كشف ثلاثة أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي: الأفوكادو والزبادي والموز.

وقال: "أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن المرأة تستفيد حصريا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من الرجال) من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وأضاف كينان: "من أجل زيادة تناول البوتاسيوم، يجب على النساء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز".

كما شجع على ممارسة الرياضة وتجنب عادات معينة كطريقة لتقليل المخاطر، قائلا: "النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيخفضان ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة جيدة".

ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضا على إنقاص الوزن، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهي تجنب الإفراط في شرب الخمر والتدخين، حيث يسبب التدخين تصلب الشرايين ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية".

وتابع كينان: "بالمثل، يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى زيادة ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة".

ويُعد مرض القلب التاجي أحد أكثر أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا، ويحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها.

وإذا لم يتم علاج ذلك، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الجسم.

وتتمثل الأعراض الرئيسية لمرض القلب التاجي في:

- ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

- ضيق في التنفس

- ألم في جميع أنحاء الجسم

- شعور بالاغماء

- الشعور بالغثيان