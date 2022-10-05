شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الصدر يبدي موافقته على استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، موافقته على استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي، ودعمه لمبادرة الحوار الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .. واضعا العديد من الشروط لذلك منها أن يكون الحوار علنيا من أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت إشراف قضاء النزيه.