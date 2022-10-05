عاهل الأردن وسلطان عمان يؤكدان حرصهما على توطيد علاقاتهما في كافة المجالات

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القاهرة - سامية سيد -

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اعتزازهما بعمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة.

واتفق العاهل الأردني وسلطان عمان - خلال مباحثات موسعة - عقدت بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وشددا خلال المباحثات، التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة.

وجرى التأكيد، خلال المباحثات، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعُمان، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان الحكيمة وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما تناولت المباحثات، التي حضرها عدد من كبار المسئولين في البلدين، تطورات الأوضاع إقليميًا ودوليًا.

وأكد العاهل الأردني مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما جرى التأكيد، خلال المباحثات، على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

من جهته، أعرب السلطان هيثم بن طارق، عن ترحيبه بزيارة الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق إلى سلطنة عمان، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وسلطنة عُمان وشعبيهما الشقيقين.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في مسقط أمجد القهيوي.

كما حضرها عن الجانب العُماني فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.

وحضرها أيضًا وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للعاهل الأردني، بدر بن حمد البوسعيدي، ورئيس المكتب الخاص الدكتور حمد بن سيف العوفي، والسفير العُماني لدى الأردن الشيخ هلال المعمري.

وقد جرت للعاهل الأردني لدى وصوله قصر العلم العامر يرافقه ولي العهد مراسم استقبال رسمية.