شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الفترة من 26 سبتمبر الماضي وحتى 2 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس خلال نفس الفترة بلغ خمس وفيات، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة في تونس منذ بدء الجائحة إلى 29 ألفا و254 حالة.

يشار إلى أن تونس سجلت العام الماضي أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا، لتصل في بعض الأحيان نحو عشرة آلاف إصابة يوميا.