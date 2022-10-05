شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ZTE Blade V40s.. معلومات مثيرة عن الهاتف "رخيص الثمن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة ZTE الصينية عن أحدث عضو في عائلة ZTE Blade، وهو الهاتف ZTE Blade V40s، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12 متوسط ​​المدى.

الهاتف ZTE Blade V40s الذي تم الإعلان عنه في ماليزيا يأتي مع مجموعة شرائح Unisoc T618 وكاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن 22.5 وات.

تقدم الشركة الهاتف Blade V40s بشاشة بحجم 6.67 بوصة FHD + AMOLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

ويتميز الهاتف ZTE Blade V40s بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل موجودة في فتحة مثقبة.

يحتوي الجزء الخلفي من ZTE Blade V40sعلى قطعتين كبيرتين للكاميرا تضم ​​الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ووحدة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومساعد عمق 2 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD.

واجهة البرنامج للهاتف ZTE Blade V40s مغطاة بنظام Android 12 وZTE MyOS.

يأتي ZTE Blade V40s باللونين الأسود والأزرق ويباع بسعر 799 رينجت ماليزي (172 دولارا أمريكيا).

يمكنك بالفعل طلب الجهاز من Shopee وLazada مع التسليم المقرر في 8-11 أكتوبر/تشرين الأول 2022.