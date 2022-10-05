شكرا لقرائتكم خبر عن "التيار الوطني الحر" في بيروت يضع ورقة للتطلعات والأولويات لانتخاب رئيس جديد للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية) أن الهيئة السياسية للتيار انتهت من وضع ورقة للتطلعات والأولويات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الجاري.

وأوضح التيار في بيان أن الهيئة السياسية عقدت الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل رئيس التيار تم خلاله مناقشة وإقرار ورقة التطلعات والأولويات الرئاسية، مشيرا إلى أن الورقة سيتم إعلانها قريبا.



وأشاد التيار بالتقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية وبما وصفه بالإنجاز الذي سيتحقق لمصلحة لبنان، معتبرا أنه ثمرة عشر سنوات من الجهد والثبات والعمل العلمي وخصوصا من جانب وزارة الطاقة والمياه التي قامت بكل العمل القانوني والإداري والهندسي والتقني اللازم، وصولا إلى هذه المرحلة – على حد وصفه.

وعبر التيار عن أمله في أن تتكلل المفاوضات بالنجاح فيحصل لبنان على كامل حقوقه ويتم إنجاز الاتفاق سريعا تجنبا لأي توترات وتحقيقا للاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة.