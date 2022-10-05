شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبدي استعداده لتقديم الدعم لضحايا الفيضانات في باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، استعداد بلاده لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الباكستاني؛ إثر الفيضانات والسيول التي تشهدها منذ منتصف شهر يونيو الماضي.



وأفادت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ـ في بيان ورد أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ بأن "هذا التصريح جاء خلال استقبال الأمين العام ل‍مجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، سفير إسلام آباد لدى بغداد، أحمد أمجد علي".



وأضاف أن "الغزي قدم تعازي حكومة وشعب جمهورية العراق، لحكومة وشعب باكستان، وذوي ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن باكستان مؤخراً"، مؤكداً "استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم الإنساني للشعب الباكستاني".