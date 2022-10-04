شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتقدم الجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بالتقدم الذي حققته الجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ما سيتيح للبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وسيسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - في بيان اليوم الثلاثاء - دعم الأردن لكل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتخدم الأمن والاستقرار.

وشدد على وقوف الأردن الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات التي يواجه.