الارشيف / اخبار الخليج

"الرئاسى الليبى": توقيع مذكرات تفاهم يتطلب التصديق عليها من المجالس التشريعية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسى الليبى": توقيع مذكرات تفاهم يتطلب التصديق عليها من المجالس التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، موضحا أن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية.

وشدد المجلس الرئاسي في بيان له أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، مؤكدا على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا