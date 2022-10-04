شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: انتخاب المملكة بوكالة الطاقة الذرية يعكس دورها المؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن انتخاب المملكة عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعضوا في منظمة الطيران المدني الدولي؛ يعكس دور المملكة المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

ووافق المجلس -وفقا للبيان- على مذكرة تعاون بين المملكة وبريطانيا في مجال الطاقة.

وأكد المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية 2030).