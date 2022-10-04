شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع لجان النقل البري والبحري ومتعدد الوسائط برئاسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الامانة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط اليوم برئاسة مصر، لمناقشة عديد من الملفات المتعلقة بالنقل بكافة انواعة تحضيرا للاجتماع الوزاري المقبل لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي المقررين نهاية الشهر الجاري بالاسكندرية .

وصرح مدير ادارة التكامل الاقتصادي والمشرف على ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر بان الاجتماع ناقش مشروع جدول اعمال يتضمن 14 بندا من ابرزها الدليل الاسترشادى للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ والازمات في قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالاضافة الي مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات في المنطقة العربية ؛ وذلك بالتعاون مع جمهورية الصين في هذا الشأن من اجل نقل التجربة الصينية للدول العربية،كما تم مناقشة تحديث متطلبات موقع السلامة الطرقية وتحديث المؤشرات في هذا الشان، لافتا الى انه تم الاتفاق بين ممثلي الدول العربية على وضع هذه المؤشرات على مواقعها الالكترونية حتى يتم تداركها في الشاحنات التي تدخل لدول العربية .

كما تم بحث سبل التمويل تكلفه دارسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة اصلاح وبناء السفن، بحسب أبو النصر، وذلك بتمويل مشترك مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعى بنسبه 60 بالمائة والاكاديمية العربية بنسبه 40 بالمائة لدعم مجال صناعة النقل البحري .