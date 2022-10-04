شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان هيثم بن طارق يستقبل العاهل الأردنى لدى وصوله المطار فى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، اليوم الثلاثاء، إلى مسقط فى زيارة رسمية لسلطنة عُمان تستمر يومين.

وكان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني، لدى وصوله المطار السلطانى الخاص، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

كما كان في الاستقبال، عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للعاهل الأردني، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزيرة التربية والتعليم، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للملكة رانيا العبدالله، الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وسفير عُمان لدى الأردن الشيخ هلال المعمري، وسفير الأردن لدى عُمان أمجد القهيوي، وأعضاء السفارة.

ويرافق العاهل الأردني وفد رفيع المستوى يضم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.

