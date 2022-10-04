شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش اليمن: السلام الدائم لن يتحقق إلا بهزيمة الحوثيين عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، إن "السلام الدائم في اليمن لن يتحقق إلاّ بهزيمة الحوثيين عسكريًا".

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني - وفقا لقناة (اليمن) الفضائية، اليوم الثلاثاء، "على ضرورة رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لأعلى مستوياتها، مؤكدا أن جماعة الحوثى لا يمكن أن تخضع للسلام إلا بقوة السلاح".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية، ومعها كل أحرار اليمن، هي من ستحسم المعركة وتحقق السلام المستدام في البلاد.