شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية تستمر يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان، فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق .

ويعقد الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.

يرافق العاهل الأردني، في الزيارة، الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووفد رفيع المستوى.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.