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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان أن الأسنان اللبنية تتمتع بأهمية كبيرة؛ حيث إنها تحافظ على موضع الأسنان المستديمة.

مخاطر ونصائح بشان تسوس الأسنان اللبنية

وحذرت الرابطة من أن إصابة الأسنان اللبنية بالتسوس قد تُلحق ضررا بالأسنان المستديمة أيضا.

وشددت الرابطة على العناية بالأسنان اللبنية فور ظهورها، موضحة أنه ينبغي تنظيف الأسنان اللبنية مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون.

وينبغي استعمال المعجون المخصص للأطفال فقط، والذي يحتوي على ثلث كمية الفلورايد الموجودة بمعجون أسنان الكبار، مع الأطفال دون السادسة؛ نظرا لأن الكثير من الفلورايد يمكن أن يترك بقعا مستديمة بيضاء إلى بنية اللون على الأسنان.



وبدءا من سن السادسة يمكن للأطفال استعمال معجون الأسنان المخصص للكبار؛ لأن نسبة الفلورايد العالية به تلعب دورا مهما في وقاية مينا الأسنان، التي لم تكتمل صلابتها بعد لدى الأطفال، من التسوس.



وتوجد عدة علامات توضح أن الأسنان يصيبها التسوس، وهي:

- ظهور بقع بيضاء على الأسنان الأمامية.

- وجود حفر في الأسنان.

- تحول الحفر للون البني أو الأسود.

وهناك خطأ شائعا لدى الأمهات أن الخلع المبكر للأسنان اللبنية يؤدي إلى ظهور الأسنان الدائمة بعدها مباشرة، لكن هذه الخطوة قد تضطر الطفل لعمل تقويم أسنان، حيث إن خلع الأسنان في غير وقتها دون ظهور الأسنان الدائمة يؤدي إلى نمو الأسنان بشكل خاطئ، وهناك أسنان تأخذ مكان أسنان أخرى. ومن الأفضل عند حدوث أي مشكلة في أسنان الطفل تؤدي للخلع أو في حالة حدوث خلع مبكر، الذهاب لطبيب الأسنان لكي يعالج أسنان الطفل من خلال جهاز حفظ مسافات الأسنان.

تعتبر الرؤوس السوداء مشكلة مزعجة للعديد من البشر. لهذا يلجأ الكثير منا إلى بعض الطرق المستخدمة سواء عبر الأنترنت أو الطرق المجربة من أشخاص محيطة بنا. ولكن هنا تظهر المفاجأة! فقد ما ينفع غيرك قد يضرك، وما ينفعك قد لا يصلح مع غيرك. ولهذا اقتضت الحاجة إلى فهم طبيعة ونوع بشرتك بعناية، ثم تحديد المشكلة بالضبط من أجل ايجاد حلول سريعة وفعالة تناسب حالة كل شخص على حده. وتدور هذه المقالة حول هل معجون الأسنان يزيل الرؤوس السوداء من الوجه؟ وهل هو ضار للبشرة؟ وكيف يمكن الحصول على أفضل النتائج من خلال استخدامه؟ وأخيرًا هل هناك علاج أفضل من ذلك.

يقول خبراء التجميل أن مكونات معجون الأسنان متشابهة جدًا وقد تكون مماثلة لطرق علاج الرؤوس السوداء

والتي لا تستلزم وصفة طبية، إلا أنه يجب التنويه عن عدم فعالية هذه الطريقة مع كل الأشخاص نظرًا لاختلاف

نوع البشرة. فإذا كانت بشرتك حساسة، فيستحيل تجربة مثل هذه الطريقة لأنها تسبب تهيج واحمرار الجلد.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن معجون الأسنان أثبت فعاليته في معالجة وإزالة الرؤوس السوداء لدي الكثير.

وبالحديث عن هل معجون الأسنان يزيل الرؤوس السوداء أم لا فأحيانًا يتسبب معجون الأسنان في تهيج الجلد نظرًا لأن مكوناته قد تشمل على بعض العناصر التي تتسبب في تهيج الجلد مثل: فلوريد الصوديوم، النكهات الاصطناعية، مستخلصات النعناع، كبريتات لوريل الصوديوم (عامل رغوة يضاف بشكل شائع). إليك بعض المكونات الشائعة التي قد تسبب تهيجًا:

تريكلوسان وهو مضاد قوي للجراثيم ومضاد للفطريات وله خصائص خفيفة مضادة للالتهابات.