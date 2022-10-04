شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة تهز صنعاء عقب انتهاء الهدنة الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات عنيفة بالعاصمة صنعاء من قبل عناصر الحوثى.

وذكرت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الفضائية، أن الانفجارات وقعت في مقر الفرقة الأولى في منطقتي "مدرع" و "النهدين".

وأضافت أنه حتى الأن لا توجد تفاصيل عن أسباب الانفجار وعما إذا كان ناجما عن قصف جوي أو محاولة لإطلاق صاورخ من قبل جماعة الحوثى.

تأتي الانفجارات عقب يوم من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والتي فشلت بسبب تعنت عناصر الحوثي.