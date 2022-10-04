شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة السعودية تشدد على جودة الخدمات للمعتمرين والالتزام بالتصاريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم كافة حزم الخدمات لضيوف الرحمن على أكمل وجه؛ بهدف رفع جودة خدمات القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة تواجدهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.

وتتابع الوزارة مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مشددةً على أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أية مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.