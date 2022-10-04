شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بوسط وشمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المُستوطنون الإسرائيليون، الليلة، انتهاكاتهم في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، فيما تصدى مواطنون فلسطينيون لهم، وتركزت المواجهات بين الجانبين بالأساس في مُحافظة "نابلس".

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ستة فلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين على بلدة "حوارة"، جنوب محافظة نابلس الشمالية.



وهاجم المستوطنون منازل فلسطينيين في البلدة، مما أدى إلى تضرر بعض المنازل، فيما أضرم آخرون النار في حقول زيتون تابعة لبلدة "حوارة" وقرية "بورين".



وهاجم مستوطنون آخرون مركبة إسعاف، ما أدى إلى تضرر نوافذها، بالقرب من مُستوطنة "يتسهار" في جنوب "نابلس".



وأصيب شابان فلسطينيان، جراء استهداف مستوطنين لسيارتهما جنوب غرب "نابلس".



وقال مصدر بالهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الاسعاف تعاملت مع نحو 25 إصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المغلف بالمطاط واصابتان بالتدافع خلال مواجهات على الاحتلال في مدخل بلدة (بيتا) في جنوب نابلس.



وفي وسط الضفة، هاجم مستوطنون، منزل عائلة فلسطينية عند المدخل الشمالية لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله حيث تقع مستوطنة "بيت إيل".



وفي بلدة "سلواد" في رام الله، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ولم يتم الابلاغ حتى الآن عن إصابات.