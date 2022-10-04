شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني يؤكد أهمية تكاتف الجهود لإحلال السلام بما يضمن مصالح كافة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنها القومي، وأهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السلام والنماء للجميع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، في قصر الصخير، برئاسة الملك حمد بن عيسى وبحضور ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بنتائج زيارته إلى السعودية، مستعرضا نتائج الزيارة ولقاءاته مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وفي هذا الشأن، أعرب مجلس الوزراء البحريني عن تهانيه إلى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي، وعن تمنياته بالتوفيق والنجاح له لتحقيق المزيد من الإنجازات للسعودية.



كما رحب العاهل البحريني بالزيارة الرسمية والتاريخية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبحرين والتي تأتي تلبية لدعوة عاهل البلاد له، مؤكدا حرص البحرين على تعزيز قيم التسامح والتعددية بما يدعم السلام العالمي ويرسخ المبادئ الإنسانية السامية.



وهنأ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عزوجل بأن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن.