شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: لا يمكن التجاوز على سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التجاوز على سيادة البلد.



وقال صالح في كلمة له خلال الحفل التأبيني بالذكرى الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه كرّسَ حياتهِ لخدمةِ وطنهِ وشعبهِ، فترك إرثاً حياً نفتخرُ به جميعاً، وبصماتٍ خالدةٍ في مسيرةِ النِضال الكردي والعراقي من اجل الحرية والديموقراطية، واضعاً حياتهِ على المحك، غير مُبالٍ بأشد الاخطار والعواصفِ والمحن.



وأضاف أن "بلدنا يمرُ بظرفٍ استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وأن امامنا جميعاً مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع في بناء دولة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه".



وتابع، "نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكالات واستطعنا الانطلاق بالبلد من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة على الامن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، فهناك الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة، ولن تُجابه الا عبر التعاون المشترك".