شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بشأن الوضع فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد ، غدا الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع فى العراق.