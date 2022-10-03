شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بشأن الوضع فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد ، غدا الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع فى العراق.
وأضافت البعثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد الثلاثاء جلسة بشأن الوضع في العراق .. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت آخر التطورات وكذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى).