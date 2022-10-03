شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يصل لأربيل لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين بإقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان.

وأوضح المكتب الإعلامي للكاظمي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الكاظمي سيجري سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم من بينهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم جيرفان بارزاني، ورئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، مضيفا أن المباحثات ستتطرق إلى سبل تعزيز التفاهمات المبنية على الحوار البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق في استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال لدى وصوله إلى مطار أربيل.