شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: اشتباكات ببعض المناطق بعد ساعات من تعثر تمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المناطق في اليمن، اليوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان تعثر جهود تمديد الهدنة الأممية.

ونقلت قناة "اليمن الفضائية" عن مصدر في اللواء الثالث بالجيش اليمني، قوله "إنه تم التصدي لمعارك عنيفة حوثية شمال محافظة الضالع، وذلك عقب قصف جوي شنته جماعة الحوثى لمواقع القوات اليمنية المشتركة في قطاعات الفاخر، وحجر، والطب" .. مشيرا إلى أن مدفعية القوات اليمنية المشتركة ردت على القصف الحوثي، واستمر تبادل القصف لساعات وبشكل مكثف.

وأضاف أن الهجوم الحوثي ترافق مع قصف متواصل بمختلف الأسلحة على القرى المأهولة بالسكان في المنطقة، تزامنا مع اللحظات الأولى لإعلان تعثر تمديد الهدنة الأممية.

وفي تعز، أفاد المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط البحر، بأن الحوثيين استهدفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون، مواقع القوات الحكومية، كما حاولوا التسلل إلى منطقة عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غرب المدينة.

وأكد العقيد أن القوات الحكومية تصدت لجماعة الحوثي وكبدوها خسائر كبيرة وأجبروها على الفرار.

وفي جبهة مأرب، اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في المديريات الجنوبية من مأرب، أعقبها قصف حوثي على مواقع مدينة ومخيمات للنازحين القريبة من مواقع الاشتباكات.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن أمس، تعثر مفاوضات تمديد الهدنة، رغم توسيعها زمنيا وتضمين بنود جديدة فيها