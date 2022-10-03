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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن علماء استراليون، أن قلة أو انعدام التواصل اجتماعيا قد يكون سببا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علماء: سبب اجتماعي غريب لأمراض القلب والأوعية الدموية

وتشير مجلة BMC Geriatrics، إلى أنه وفقا لنتائج دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية، يزداد في سن الشيخوخة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ليس بسبب التقدم بالعمر فقط، بل بسبب قلة التواصل مع الآخرين أيضا.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراستهم لبيانات 11 ألف رجل وامرأة أعمارهم فوق 70عاما، جمعت خلال أربعة أعوام ونصف العام. اتضح للباحثين أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من العزلة الاجتماعية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 68 بالمئة. وأن هذا الخطر يتضاعف لدى الذين لديهم "دعم اجتماعي" محدود من جانب المحيطين بهم، مقارنة بالذين كانوا نشيطين اجتماعيًا.

ويشير الباحثون، إلى أنه إذا كان مستوى التواصل الاحتماعي للشخص المسن مرة واحدة أو أقل في الشهر مع أربعة أقارب فقط، فإنه يعاني من نقص في العلاقات الاجتماعية. والمقصود بالدعم الاجتماعي، هو وجود اربعة أقارب أو أصدقاء وأكثر يمكن للشخص المسن التواصل معهم ومناقشة مختلف الأمور أو طلب مساعدتهم. ويعتبر الشخص وحيدا إذا عانى من هذا الشعور ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع.

ويقول البروفيسور هاري جينينغز في تعليقه على نتائج الدراسة، "الأسرة والدعم الاجتماعي أو العلاقة مع المجتمع ليست دائمة في حياة الناس. لأنه مع تطور فهمنا للدور الذي تلعبه هذه العوامل في صحة القلب والأوعية الدموية، يجب بذل الجهود اللازمة لمعالجتها، من أجل مساعدة كبار السن البقاء على تواصل دائم ودعم جيد".

تؤدي الشيخوخة إلى ظهور تيلوميرات أقصر، وهي أجزاء من الحمض النووي توجد في نهاية الكروموسومات.

وتزيد التيلوميرات الأقصر من احتمالية الإصابة بالمرض. ومع ذلك، فإن خيارات نمط الحياة يمكن أن تعزز إنتاج إنزيم قد يجعل التيلوميرات أطول، وفقا لموقع WebMD.

ويتمثل أحد "أسرار" طول العمر على المستوى الخلوي في الالتزام بنظام غذائي متوسطي. ويأتي نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غنيا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

ويمكن أن يؤدي الالتزام بمثل هذا النظام الغذائي إلى "إعاقة خطيرة لفرص إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي".

وأوضح الخبراء في NHS أن متلازمة التمثيل الغذائي تصف مزيجا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وأوضحت الهيئة الصحية: "إنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية".

وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لعكس متلازمة التمثيل الغذائي في تناول "نظام غذائي صحي ومتوازن"، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

وسيساعد اتباع مثل هذا النظام الغذائي في الحفاظ على مستويات ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة.

وهناك إجراء رئيسي آخر لعكس متلازمة التمثيل الغذائي، ولإطالة العمر، يتمثل في إنقاص الوزن الزائد.



وأضافت WebMD أن إنقاص الوزن يمكن أن يحميك من أمراض القلب وغيرها من الحالات التي قد "تستغرق سنوات من حياتك".

وأدرجت NHS العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في عكس أو منع متلازمة الأيض التي تقصر الحياة.

وتشمل عوامل تعزيز الحياة هذه، عدم التدخين والإقلاع عن الكحول وممارسة الرياضة بانتظام.

ويقلل النشاط البدني المنتظم من مخاطر:

• مرض القلب.

• السكتة الدماغية.

• داء السكري.

• السرطان.

• الكآبة.

ويوجد "سر" آخر لطول العمر، هو إعطاء الأولوية للنوم الجيد، والذي يمكن أن يقلل من مخاطر السمنة ومرض السكري.

وتنص NHS على أن البالغين يحتاجون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

- أسرار طول العمر

• حمية البحر الأبيض المتوسط.

• فقدان الوزن الزائد.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• امتنع عن التدخين.

• التقليل من استهلاك الكحول.

• النوم الجيد.