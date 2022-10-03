شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية صحو بالإمارات حار بالكويت ومعتدل في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها ".

الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-28كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر وربع.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:09 . الجزر الأول عند 01:48 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 المد الثاني عند الساعة 04:52 الجزر الاول عند الساعة 09:12 الجزر الثاني عند الساعة 21:33.

طقس الكويت

قال إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

وخلال الليل فهو مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 23 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، إلى أن طقس المملكة، معتدل بوجه عام مع فرصة لتشكل ضباب خفيف أو متقطع في بعض المناطق عند الفجر .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 36 م درجة الحرارة الصغرى 24 م

الرطوبة النسبية العظمى 95 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%