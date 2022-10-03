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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت عالمة النفس إريكيان أخميروفا من مركز علم النفس بجامعة سامارا، السلوك الذي يشير إلى علامات الاكتئاب المبكرة.

وتشير أخميروفا إلى أن للاكتئاب في البداية علامات معينة: فقدان الشهية واللامبالاة أو زيادة القلق، وكذلك غياب المشاعر الإيجابية من تلك الأشياء التي كانت تمنح الشخص الراحة والمتعة.

الكشف أبرز العلامات المبكرة للاكتئاب



ووفقا لها، إذا كان الشخص يعاني أكثر من أسبوعين من خور القوى واليأس وفقدان الشهية واضطراب النوم والتواصل مع المحيطين، فيجب عرضه على معالج نفسي بأسرع وقت.

وتضيف موضحة، يمكن اعتبار الاكتئاب في العالم المعاصر، حالة عصبية خطيرة أو حالة باطنية المنشأ، أو حالة يأس مؤقتة.

وتقول، "تعتمد الحالة النفسية للإنسان على صحته البدنية. لذلك لتجنب حالة الانحلال يجب كل يوم ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15-20 دقيقة والنوم 7-8 ساعات في غرفة مظلمة جيدة التهوية. والمهم في هذه الحالة الاستيقاظ في اليوم التالي بعد الذهاب إلى النوم".

وتوصي الأخصائية باتباع نظام غذائي متوازن، ويتضمن الخضروات والفواكه.

في موسم الخريف ينصحنا الخبراء بتناول الموز، البرسيمون، القرع، الجبن، الأفوكادو، اللحوم الحمراء، وكذلك أسماك البحر، وبيض الدجاج، والكاجو، والشوكولاتة الداكنة.

يعاني الكثير من الناس في فترة الخريف والشتاء، عندما تقل أشعة الشمس، مما يسمى بـ "كآبة الخريف". وغالبا ما يميل المرء في هذا الموسم إلى أكل الحلويات والأطعمة النشوية في كثير من الأحيان، لكن مثل هذا الخيار لا يفيد جسم الإنسان. ومن أجل البقاء في حالة جيدة في موسم الغيوم، من الأفضل الانتباه إلى الأطعمة التي تحتوي على مواد تساعد في إنتاج "هرمونات السعادة". ومن بينها السيروتونين والدوبامين. يتضمنهما الموز، والجبن وبيض الدجاج والأفوكادو وما إلى ذلك.

وقالت أخصائية التغذية، مارغريتا ماكوخا:" في فترة الخريف والشتاء، من المهم بشكل خاص تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د"، إذ أنه يتم في هذه الفترة تقليل تعرض الإنسان الطبيعي لأشعة الشمس. وتتواجد هذه الفيتامين في أسماك البحر والفطر ومنتجات الألبان وغيرها.

أوضح طبيب الأمراض النفسية، فيكتور نوردايف، أن الكثير من الناس يفقدون الطاقة والمزاج الجيد بسبب قلة الضوء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يسبب الخمول والنعاس، أما فيتامين "د" فيساعد على إنتاج مادة السيروتونين، بصفتها هرمونا للسعادة.

وقد ازداد بشكل عام في الأعوام الـ5 الماضية على الإنترنت عدد الاستفسارات حول الاكتئاب والقلق وعلاج الأمراض النفسية بنحو مرة ونصف المرة. ويسأل مستخدمو الإنترنت الخبراء عن كيفية التعرف على الاكتئاب، والأهم من ذلك، كيفية التعامل معه. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يوجهون أسئلة عن كيفية تخفيف التوتر من خلال مزاولة اليوغا والتأمل.

ويعود سبب هذا الأمر إلى أن الناس أصبحوا أكثر اهتماما بصحتهم العقلية.

يحذر علماء من أن الغلاف الجوي المغذي للكوكب يفقد الأكسجين ببطء، ويقولون إنه لا يوجد شيء يمكن القيام به حيال ذلك.

وبعد نحو خمسة مليارات سنة من الآن، سينفد الوقود النووي للشمس وتنفجر أنفاسها المحتضرة مع توسعها إلى عملاق أحمر. وسيبتلع النجم المتوسع الكواكب الداخلية للنظام الشمسي ويحول الأرض إلى قشرة محترقة بلا حياة. ولكن، قبل حدوث ذلك بوقت طويل، يخشى العلماء أن ينفد الأكسجين من الكوكب ولا يمكن فعل أي شيء تقريبا لمنع سيناريو يوم القيامة.

ووفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature Geosciences في وقت سابق من هذا العام، ستعمل الشمس على تسريع معدل فقدان الأرض للأكسجين.

وسينفد الأكسجين الموجود على الأرض في غضون مليار عام ولا يوجد شيء يمكننا القيام به.

ولاحظ معدو الدراسة أن استنفاد الأكسجين على كوكب الأرض هو "نتيجة حتمية" لزيادة إشعاع الشمس.

ويستعد النجم الموجود في قلب نظامنا الشمسي لأن يصبح أكثر إشراقا مع مرور الوقت، ما يرسل المزيد من الضوء والإشعاع في طريقنا.

وسيزيد الإشعاع المتزايد من تجوية صخور السيليكات، ما سيؤدي في هذه العملية إلى سحب ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي وحبسه في الأرض.

ويعد ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية السبب الرئيسي للاحترار العالمي، ولكن في هذه الحالة، سيُخرج ثاني أكسيد الكربون المحاصر من دورة التمثيل الضوئي.

ويأتي الأكسجين، الذي يمثل 21% من الغلاف الجوي القابل للتنفس، نتيجة ثانوية للنباتات والحياة البحرية.

ومع عدم وجود ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون في النظام، يخشى الخبراء من أن إنتاج الأكسجين سينخفض.

وأطلق العلماء على هذا السيناريو اسم إزالة الأكسجين العظيم، وأن أشكال الحياة الوحيدة التي ستبقى على قيد الحياة ستكون جرثومية ولا هوائية (خالية من الأكسجين).

وحذر كازومي أوزاكي، من جامعة توهو في اليابان: "يتميز الغلاف الجوي بعد عملية إزالة الأكسجين الكبيرة بارتفاع مستوى الميثان وانخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون وعدم وجود طبقة أوزون. ومن المحتمل أن يكون نظام الأرض عالما من أشكال الحياة اللاهوائية".

ويقول النبأ السار إن هذا لن يحدث لمليار سنة أخرى على الأقل.

ومع ذلك، فإن الأخبار السيئة هي أن النشاط البشري يتسبب بالفعل في أضرار جسيمة للغلاف الجوي. ووفقا لمجموعة Conservation International، فإن الزراعة وقطع الأشجار غير المشروع والتعدين والتحضر تقتل غابات الكوكب.

وتشير التقديرات إلى أن الكوكب يفقد ما معدله 3.36 مليون هكتار (8.3 مليون فدان) من الغابات سنويا - وهي مساحة أكبر من بلجيكا.

ودُمّر بالفعل أكثر من نصف الغابات الاستوائية في العالم منذ الستينيات، ويضيع ملعب كرة قدم كامل من الغابات المطيرة كل ست ثوان.

وفي عام 2020، قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الغابات تغطي نحو 31% من سطح الأرض.

وتشكل الغابات خطرا متزايدا للتدمير، على الرغم من انخفاض المعدلات الإجمالية لإزالة الغابات في الثلاثين عاما الماضية.

وقالت المنظمة: "بين عامي 2015 و2020، قُدر معدل إزالة الغابات بنحو 10 ملايين هكتار سنويا، بمعدل انخفاض من 16 مليون هكتار سنويً في التسعينيات".

ويأتي ما بين 50 و80% من الأكسجين الموجود على الكوكب أيضا من المحيطات، حيث يتم إنشاؤه بواسطة العوالق النباتية - وهي كائنات مجهرية تتغذى على الطاقة من الشمس.

وتنتج بكتيريا Prochlorococcus وحدها نحو 20% من الأكسجين في العالم، وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)،

ومع ذلك، فإن الكثير من الأكسجين تستهلكه الحياة البحرية أيضا.

وأوضحت NOAA: "يُستهلك الأكسجين أيضا عندما تتحلل النباتات والحيوانات الميتة في المحيط. وهذا يمثل مشكلة خاصة عندما تموت، حيث تتكاثر الطحالب وتستخدم عملية التحلل الأكسجين بشكل أسرع مما يمكن تجديده. وهذا يمكن أن يخلق مناطق ذات تركيزات أكسجين منخفضة للغاية، أو نقص الأكسجة. وغالبا ما تسمى هذه المناطق بالمناطق الميتة، لأن مستويات الأكسجين منخفضة جدا بحيث لا تدعم معظم الحياة البحرية".

ويتسبب الاحتباس الحراري في احتواء المحيطات على كمية أقل من الأكسجين، وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN). وتؤدي المياه الدافئة أيضا إلى زيادة الطلب على الحيوانات التي تعتمد على الأكسجين، ما يعني أن هناك كمية أقل من الغاز الذي يدور حول الحياة البحرية.