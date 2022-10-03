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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن يحمل فيروس قرحة البرد المعدل وراثيا، الأمل الجديد للتغلب على السرطان، بعد أن وجد علماء أنه يمكن أن يقضي على الأورام أو يقلصها في المرضى المصابين بأمراض مميتة.

دراسة: فيروس الهربس المعدّل وراثيا قد يتغلب على السرطان!

وحقن المرضى بالنوع المضعف من فيروس الهربس البسيط الذي تم تعديله لقتل الخلايا السرطانية في تجربة مبكرة في معهد أبحاث السرطان (ICR) في لندن.

ويتم إعطاء الحقن مباشرة في الورم، ومهاجمته بطريقتين - عن طريق غزو الخلايا وجعلها تنفجر، وتقوية جهاز المناعة.

وتم اختبار حقن RP2 على 39 مريضا يعانون من السرطان بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أورام الجلد والمريء والرأس والعنق.

ووصف مريض من غرب لندن العقار بأنه "معجزة حقيقية".

وبشكل عام، لاحظ ثلاثة من كل تسعة مرضى عولجوا بـ RP2 أن أورامهم تتقلص. كما تحسن سبعة من كل 30 مريضا تلقوا الدواء والعلاج المناعي.

وفي حين أن هناك حاجة إلى دراسات أكبر، يمكن أن يوفر الدواء شريان الحياة لأولئك المصابين بالسرطان في مرحلة متأخرة.

وتم تشخيص كرزستوف ووجوسكي، عمره 39 عاما، بسرطان Mucoepidermoid، وهو نوع من سرطان الغدد اللعابية، في مايو 2017.

وبعد عدة عمليات جراحية لإزالة الأورام، قيل له إنه لا توجد خيارات علاج متبقية.

وقال: "كنت أتلقى حقنا كل أسبوعين لمدة خمسة أسابيع مما قضى تماما على السرطان الذي أصابني. إنها معجزة حقيقية، ولا توجد كلمة أخرى لوصفها".

وأضاف: "قيل لي إنه لا توجد خيارات متبقية بالنسبة لي وكنت أتلقى رعاية نهاية الحياة، لقد كان الأمر مدمرا، لذلك كان من المذهل أن تُمنح الفرصة للانضمام إلى التجربة في The Royal Marsden".

ويأمل فريق البحث في الانتقال إلى تجارب أكبر بعد أن قدموا الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام (ESMO).

وقال قائد الدراسة البروفيسور كيفين هارينغتون، أستاذ علاجات السرطان البيولوجية في معهد أبحاث السرطان بلندن: "تظهر دراستنا أن فيروسا معدلا وراثيا يقتل السرطان، يمكن أن يوجه ضربة واحدة إلى الأورام - ويدمر الخلايا السرطانية بشكل مباشر أثناء استدعاء جهاز المناعة ضدها أيضا".

وتشير نتائج التجربة الأولية إلى أن شكلا معدلا وراثيا من فيروس الهربس يمكن أن يصبح خيارا علاجيا جديدا لبعض المرضى الذين يعانون من سرطانات متقدمة - بما في ذلك أولئك الذين لم يستجيبوا لأشكال أخرى من العلاج المناعي.

وتم تصميم فيروس RP2 المعدل وراثيا، والذي يتم حقنه مباشرة في الأورام، ليكون له مفعول مزدوج ضد الأورام. ويتكاثر داخل الخلايا السرطانية لتفجيرها من الداخل، كما أنه يمنع بروتينا يعرف باسم CTLA-4 - يطلق المكابح على جهاز المناعة ويزيد من قدرته على قتل الخلايا السرطانية.

وقال البروفيسور كريستيان هيلين، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان بلندن: "تعد الفيروسات أحد أقدم أعداء البشرية، كما رأينا جميعا خلال الوباء. لكن بحثنا الجديد يشير إلى أنه يمكننا استغلال بعض الميزات التي تجعلها تتحدى الأعداء لإصابة الخلايا السرطانية وقتلها. إنها دراسة صغيرة لكن النتائج الأولية واعدة. آمل بشدة أنه مع توسع هذا البحث، نرى المرضى يواصلون الاستفادة".

وجدت دراسة أن السباحة في الماء البارد يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن والحماية من مرض السكري.

ووجدت مراجعة كبيرة أن هذه الممارسة يمكن أن تخفض الدهون "الضارة" في الجسم لدى الرجال وتحمي من مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل السكر في الدم.

وأصبحت السباحة في درجات حرارة دون الصفر شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بفضل ظهور المؤثرين.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، البروفيسور جيمس ميرسر، من جامعة القطب الشمالي في النرويج، إن "الغمر في الماء البارد" قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة".

لكن الفريق حذر من المزالق المحتملة بما في ذلك انخفاض حرارة الجسم ومشاكل القلب والرئة، ما يعني أنها لا تخلو من المخاطر.

ويعتقد العلماء أن الماء البارد يؤدي إلى إطلاق هرمونات تكسير الدهون، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من السمنة وأمراض القلب.

ونظرت مراجعة 104 دراسة في آثار الدورة الدموية بالماء البارد، والجهاز المناعي والالتهابات والإجهاد التأكسدي.

وعثر على أن الغطس في الماء مع درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية (68 فهرنهايت) ينشط الأنسجة الدهنية البنية، وهي نوع من دهون الجسم "الجيدة" التي تحرق السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

كما أنه زاد من إنتاج بروتين الأديبونيكتين الذي يلعب دورا رئيسيا في الحماية من مقاومة الأنسولين ومرض السكري والأمراض الأخرى.

وأظهرت النتائج المنشورة في المجلة الدولية للصحة القطبية، أن الغمر المتكرر في الماء البارد خلال فصل الشتاء زاد بشكل كبير من حساسية الأنسولين وخفض تركيزات الأنسولين.

لكن الباحثين لم يحسموا أمرهم بشأن صحة القلب مع نتائج متضاربة.

واقترحت بعض الدراسات أن عوامل الخطر القلبية الوعائية تحسنت لدى السباحين الذين تكيفوا مع البرد بينما وجد البعض الآخر أنها تزيد من عبء العمل على القلب.

واعترفوا بأن العديد من الدراسات تضمنت أعدادا صغيرة من المشاركين، غالبا من جنس واحد، مع وجود اختلافات في درجة حرارة الماء وتركيب الملح، مع الحاجة إلى مزيد من العمل المتعمق.

وأضاف البروفيسور ميرسر: "أظهرت العديد من الدراسات آثارا كبيرة للغطس في الماء البارد على مختلف المعايير الفسيولوجية والكيميائية الحيوية". لكن من الصعب تقييم السؤال عما إذا كانت هذه مفيدة للصحة أم لا.

واستنادا إلى نتائج هذه المراجعة، فإن العديد من الفوائد الصحية المزعومة من التعرض المنتظم للبرد قد لا تكون سببية.

وبدلا من ذلك، يمكن تفسيرها بعوامل أخرى بما في ذلك نمط الحياة النشط، والتعامل مع الإجهاد المدربين، والتفاعلات الاجتماعية، فضلا عن العقلية الإيجابية. ودون مزيد من الدراسات الحاسمة، سيظل الموضوع مطروحا للنقاش.