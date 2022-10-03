شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي العراقي يحدد موعد انتهاء عمليات البحث تحت انقاض مبنى الكرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة الحشد الشعبي العراقي، موعد الانتهاء من عمليات البحث عن المحتجزين تحت انقاض المبنى المنهار في الكرادة.

وقال المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي ابو علي الكوفي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد نحو 40 ساعة من العمل المتواصل ليلا ونهار وعلى مدار الساعة، تمكنا من تحديد اكثر من نقطة نشتبه من بقي تحت الانقاض موجودا فيها وهذا ساعدنا كثيرا في اختزال الزمن واختصار الاجراءات".

وأضاف، "نحن وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وتحديد مع الدفاع المدني بصدد التعامل مع نقطتين في مساحة البناية التي تقدر بحدود الف متر مربع"، مؤكدا انه "تم تشخيص وتحديد نقاط تواجد من بقي تحت الانقاض باستخدام تقنيات حديثة والكلاب البوليسية واجهزة التحسس النائي".

وأشار الى ان "العملية كانت شاقة ومليئة بالتحديات باعتبارها قضية انسانية والضغط الهائل الذي تعرضنا له من ذوي الضحايا وهم محقون بذلك"، مبينا انه "خلال ساعات سنعلن انتهاء العملية وغلق ملف هذه الكارثة التي حلت بأهلنا في بغداد".

وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات لجميع ابنية وطرق العراق لمنع حصول الحوادث التي تؤدي الى خسائر بشرية، مشيرا الى ان "الجهد اليوم بنسبة مئة بالمئة كان اكثر من جهد يوم امس لان الوقت حساس ومهم كونه يتعلق بحياة ومشاعر ذوي المفقودين والمحتجزين، وخلال ساعات سنعلن الموقف النهائي لعملية اخراج المحتجزين في الطابق الارضي من المجمع الطبي في ساحة الواثق".