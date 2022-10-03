شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن يعبر عن أسفه لعدم تمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج ، الأحد، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة الوطنية في اليمن.

وقال جروندبرج في بيان "أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان"، معبرا عن امتنانه "للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية".

ودعا المبعوث الخاص الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف.