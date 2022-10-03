شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبدأ زيارة لسلطنة عمان الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة رسمية، الثلاثاء، إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.



وتأتي زيارة الملك عبدالله- الذي ترافقه خلالها الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الهاشمي تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.



ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق مباحثات، في العاصمة العُمانية (مسقط) تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.