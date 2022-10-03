شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع وفد فرنسي تطورات الوضع السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مع وفد فرنسي، تحديات الوضع السياسي في العراق، بالإضافة إلى سبل التصدي لتهديدات تنظيم (داعش) الإرهابي.



وذكر مكتب بارزاني- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد أن بارزاني استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان علاقات إقليم كردستان والعراق مع فرنسا وسبل تعزيز التعاون المشترك.



وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول مشاكل أربيل – بغداد، مخاطر داعش في العراق وسوريا، والوضع السياسي العراقي، والتحديات التي تواجه العراق.



وجدد بارزاني التعبير عن شكر الإقليم وتقديره للدعم السياسي والعسكري والإنساني الفرنسي.. داعيا لمساعدة العراق والإقليم في حل المشكلات، معتبرا حل المشاكل بين الجانبين مفتاحا للأمان والاستقرار في العراق.



من جهته.. أكد المسؤول الفرنسي أهمية تقوية علاقات بلاده مع العراق والإقليم وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار.. مبدياً استعداد فرنسا لمساعدة العراق والإقليم لحل المشكلات وإعادة الاستقرار.