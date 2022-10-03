شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة المهرجانات بأبو ظبى تستعد لموسم جديد من فعاليات إحياء التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن التجهيز لفعاليات مقبلة لخدمة التراث وقدمت اللجنة للجمهور الزائر لمعرض أبو ظبى للصيد والفروسية جانب من تفاصيل هذه المهرجانات والدعوة للمشاركة فيها بهدف إحياء التراث وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء .

وقال عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أبرز المشروعات والمهرجانات التي يتم تنظيمها مهرجان الظفرة، ومهرجان سباق دلما التاريخي، بطولة الطفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، مهرجان الظفرة البحري، مهرجان السلع البحري، مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البحري، ومهرجان ليوا للرطب، مهرجان ومزاد ليوا للتمور، وبرامج أمير الشعراء والمنكوس وشاعر المليون.

وأوضح أنه تعكس البرامج والمهرجانات والمشاريع التي تُنظّمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة التنمية وترسيخ الهوية الثقافية، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ قيم الموروث الإماراتي عبر توثيق الممارسات التراثية ونشر البحوث المتعلقة بها، والحفاظ على التراث وصونه والتشجيع على ممارسته، وخلق محتوى تراثي يُخاطب شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والترويج لها.

وأشار إلى أنه قدّمت خلال العام الماضي 4 برامج تلفزيونية، و8 مهرجانات تراثية، والعديد من الإصدارات الأدبية والتراثية والشعرية والبرامج الأكاديمية التي تصب في خدمة التراث وتُقدّمه في أبهى صوره.



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برامج يعد لها



تردد الجمهور



عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة



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