شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح يتسلم رسالة خطية من ماكرون تؤكد دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس العراقى، الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي إريك شوفالييه الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس العراقى مقرونة برسالة خطية متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة والسيادة، إلى جانب دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق، فيما حمّل الرئيس العراقى، السفير الفرنسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس ماكرون.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة.