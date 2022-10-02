شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي يؤكد أهمية تحقيق السلام وفتح المفاوضات بين الأطراف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج أن اليمن بحاجة الى تحقيق السلام وفتح المفاوضات بين الاطراف اليمنية .

وقال ليندركينج في تصريح خاص لقناة (الاخبارية) السعودية اليوم الأحد، إنه تم بذل جهد كبير لدفع الهدنة الانسانية في اليمن الى هذا الحد، وقد تم تمديدها مرتين وهناك دعم كبير في المجتمع الدولي للهدنة .

وأضاف " لا نريد تمديد الهدنة فحسب، وإنما توسيعها لتضم فوائد أكثر والمزيد من الرحلات الجوية التجارية والمزيد من النفط في السوق وهذه أشياء يمكن تنفيذها ".

واستطرد قائلا " إذا تم تمديد الهدنة يمكن حينها البدء، خاصة إذا تم تمديدها لعدة أشهر بحيث يمكن العمل على وقف دائم لاطلاق النار وأن يكون هناك مفاوضات سياسية تجمع بين اليمنيين لاتخاذ قرار حول مستقبل بلادهم .

وفي ذات السياق، أكد المبعوث الأمريكي أهمية دور السعودية كدولة مجاورة وكداعم للتنمية الانسانية في اليمن وكقائد للتحالف الذي تقوده السعودية .

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بعد أن صمدت لمدة 6 أشهر إثر دخولها حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي .

وأكدت الحكومة اليمنية تلقيها مقترحا محدثا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها ابتداء من اليوم الثاني من اكتوبر ، مشيرة الى أنها تعمل على دراسة المقترح وستتعامل معه بإيجابية وسط تعنت حوثي وطرح عدد من الاشتراطات التعجيزية للتنصل من بنود الهدنة .