شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة كيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الأوضاع السياسية في العراق، وكيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان صحفى - أن "صالح استقبل في قصر السلام ب‍بغداد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد خاصة الأمنية والسياسية منها".

وأضاف المكتب أنه "تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ في الاعتبار التحديات الجسيمة التي تواجه العراق إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية، والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاته".