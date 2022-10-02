شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صومالى: العمليات العسكرية بمحافظة هيران نجحت فى دحر الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس ولاية هيرشبيلى الصومالي يوسف أحمد هجر، اليوم الأحد، نجاح العمليات العسكرية الجارية بمحافظة هيران في دحر الإرهابيين واحتواء نشاطهم في المناطق التابعة للمحافظة.

وأشاد هجر- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - بالعمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير مناطق جديدة من فلول ميليشيات "الشباب" المتمردة بمحافظة هيران، متعهداً بدعم الجيش الصومالي والسكان المحليين في حربهم على الإرهاب.

وأدت العمليات العسكرية التي جرت، في الأيام الماضية، إلى استهداف عناصر ميليشيات الشباب وعزلهم واستسلامهم للجيش الصومالي.