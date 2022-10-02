شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يحذر من تداعيات عدم تمديد الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم 2 أكتوبر 2022، مؤكدا أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء.

ودعا الأمين العام بحسب بيان، اليوم الأحد، الطرف الحوثي إلى إعلاء مصلحة اليمن، والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن؛ بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب، الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.

ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، كما رحب ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول.. مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف، وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات.