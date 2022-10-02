شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: جماعة الحوثى ارتكبت أكثر من 5 آلاف خرق للهدنة الأممية فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجيش اليمني، اليوم الأحد، أكثر من 5 آلاف خرقا للهدنة الأممية، ارتكبتها جماعة الحوثى في محور محافظة تعز جنوب غرب اليمن، منذ بدايتها في 2 أبريل الماضي.

وقال قائد محور تعز العسكري - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية - إنه تم "خلال أشهر الهدنة الستة الماضية رصد 5015 خرقا للهدنة ارتكبتها جماعة الحوثى، تنوعت بين الأعمال الهجومية واستخدام الطيران المسير وأسلحة المدفعية والقناصة وزرع الألغام".

وأضاف أن القوات اليمنية وثّقت 2489 عملية استهداف بأسلحة خفيفة ومتوسطة، كما رصدت 598 عملية قنص، و523 قصف مدفعي، و448 استخدام للطيران المسير الاستطلاعي والهجومي، و86 أعمال هجومية، و177 عملية زراعة ألغام وعبوات ناسفة من قبل جماعة الحوثي.

وأكد قائد محور تعز العسكري أن الخروقات جميعها أسفرت عن مقتل 34 جنديا وإصابة 155 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 11 مدنيا وإصابة 56 آخرين.