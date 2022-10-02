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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركبات في الشاي الأخضر يمكنها تكسير الكتل البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر في الدماغ.

دراسة: اكتشاف جزيئات فعالة ضد مرض الزهايمر في الشاي الأخضر

وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن جزيئات epigallocatechin gallate (EGCG) كما هو معروف تدمر ألياف بروتين تاو، التي تشكل تشابكات تسبب موت الخلايا العصبية. وقد وصف الباحثون في دراستهم الجديدة كيف تدمر EGCG ألياف بروتين تاو واكتشفوا جزيئات أخرى تقوم بنفس الدور، وتتوغل بفعالية عالية في أنسجة الدماغ.

وقد استخرج الباحثون كتل بروتين تاو من أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر وحضنوها لفترات زمنية مختلفة مع EGCG. بعد ثلاث ساعات، اكتشفوا انهيار نصف الألياف، وتلف النصف الآخر جزئيا. وبعد 24 ساعة، اختفى التشابك الليفي تماما.

وحدد الباحثون على ألياف تاو، مواقع تسمى حوامل الأدوية ترتبط بها جزيئات EGCG. وبعد ذلك حللوا باستخدام المحاكاة الحاسوبية معلومات عن 60.000 جزيء صغير يحتمل أنها ترتبط بالمواقع نفسها. وبالنتيجة حدد الباحثون عدة مئات من الجزيئات المكونة من 25 ذرة أو أقل ترتبط بألياف تاو الصيدلانية بشكل أفضل من EGCG، بما فيها الجزيئات التي يطلق عليها CNS-11 وCNS-17.

يجب أن يحافظ الجسم على توازن دقيق للكوليسترول - فالكثير من النوع "الضار" يمكن أن يسد الشرايين، ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة.

ولحسن الحظ، يوجد مشروب ساخن في متناول اليد لمساعدتك على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة: الشاي الأخضر.

ينشأ الشاي الأخضر من الصين، حيث تتم معالجة الأوراق بالحرارة باستخدام طريقة التحميص، واليابان، حيث يتم تبخير الأوراق بشكل أكثر شيوعا.

ويعد غنيا بشكل استثنائي بمركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة قلبك عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتقليل تخثر الدم.

وثبت أن لمركبات الفلافونويد تأثير إيجابي على الكوليسترول.

وأظهرت دراسات متعددة تأثير الشاي الأخضر على خرق الكوليسترول.

ويشير تحليل تلوي من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من الكوليسترول الكلي، بما في ذلك الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار" في الدم.

ومع ذلك، لم يؤثر الشاي الأخضر على الكوليسترول الحميد، أو الكوليسترول "الجيد" - وهو النوع الذي يقاوم الآثار الضارة لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وفحص تحليل آخر تأثير استهلاك الشاي الأخضر على ضغط الدم.

وقارن الباحثون نتائج 13 دراسة من قواعد بيانات متعددة. كما تم تقييم التغيرات في الكوليسترول وغلوكوز الدم ومؤشر كتلة الجسم في التحليل التلوي.

واقترح تحليل آخر انخفاضا أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد تناول الشاي الأخضر.

وأرجع الباحثون انخفاض الكوليسترول إلى مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر.

هل يمكنك الإفراط في تناول الشاي الأخضر؟

عند تناوله باعتدال، يُقال أن الشاي الأخضر آمن للبالغين الأصحاء للشرب.

ويحذر من أن "شرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر قد يسبب آثارا جانبية بسبب احتوائه على مادة الكافيين".

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للشاي الأخضر: الصداع ومشاكل الأرق.

كشفت دراسة جديدة أن تناول الطعام بعد الساعة 9 مساء يمكن أن يكون له تأثيرات كارثية على صحة الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص، الذين يأكلون بشكل روتيني بعد الساعة 9 مساء ولا يتركون فترة ساعتين بين الأكل والنوم هم أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للإصابة بالسرطان من سواهم.

ووجد خبراء من معهد برشلونة للصحة العالمية أن هذا يرجع إلى أن عملية التمثيل الغذائي تبدأ في التباطؤ في المساء، لكن الأكل سيجعله يسرع مرة أخرى، وسيكون لهذا تأثير على الساعة البيولوجية للجسم، والمعروف باسم إيقاعك اليومي، والذي يُعتقد أنه يزيد من فرص تطوير سرطان البروستات والثدي.

وقد اقترحت الدراسات السابقة أن تناول الطعام خارج المزامنة مع إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري وزيادة الوزن.

نظر الباحثون الإسبان إلى النظام الغذائي وأنماط الحياة لـ 621 مريضا مصابين بسرطان البروستات، و12205 أشخاص مصابين بسرطان الثدي و2193 شخصا، لم يعانوا من السرطان.

وجدوا أن أولئك الذين ذهبوا للنوم بعد ساعتين أو أكثر بعد تناول العشاء قللوا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20 في المائة.

وتنظر معظم الأبحاث في النظام الغذائي والسرطان في كيفية زيادة الأطعمة أو تقلل من فرصك في تطوير المرض المميت، ووجد الخبراء في الآونة الأخيرة أن تناول الكربوهيدرات الشائعة، مثل الخبز، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 في المائة، وفي الوقت نفسه كشفت الدراسات أن زيت الزيتون الشهير يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت الدراسة بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 17 في المائة للموت من المرض.

وقال قائد الدراسة البروفيسور مانوليس كوجيفيناس: "إذا تم تأكيد هذه النتائج، فسيكون لها آثار عميقة على توصيات توقيت الوجبة الرئيسية الأخيرة، ويمكن أن يكون التأثير مهما بشكل خاص في الثقافات كما في جنوب أوروبا حيث يتأخر الناس."

وقالت المشاركة في الدراسة، دورا روماجويرا: "يبدو أن كل شيء يشير إلى أن توقيت النوم يؤثر على قدرتنا على استقلاب الطعام".

ويعتقد بعض الخبراء أنه من خلال محاذاة طعامك مع إيقاع الساعة البيولوجية، يمكنك المساعدة في زيادة فقدان الوزن والطاقة والصحة العامة.

يقول الخبراء إنه يجب عليك تناول الطعام فقط قبل أن تغيب الشمس، وذلك لأن بعض العلماء يعتقدون أن الشمس تضبط إيقاعنا اليومي، ويتوقع إيقاعنا أن نأكل خلال اليوم الذي تتألق فيه الشمس (لأنه لفترات طويلة في التاريخ لم يكن لدينا أيضا كهرباء ومصابيح كهربائية) وكان الصوم سائدا أثناء الليل.

يقول الخبراء: "من الناحية المثالية، هذا يعني أنه سيكون هناك 12 ساعة بين آخر وجبة في اليوم والأولى من اليوم التالي، هذا يشبه إلى حد كبير الصيام المتقطع والذي أظهر أنه فعال في التخلص من الوزن الزائد".

تناول الطعام أكثر في وقت مبكر وأقل في وقت متأخر من اليوم

ينوه الخبرء إلى أهمية جعل وجبة الإفطار والغداء أكبر وجبة في اليوم، والعشاء الأصغر، يجب على الفرد الحصول على نحو 75 في المائة من التغذية الخاصة به قبل الساعة 3 مساء.

عدم تناول أطعمة الفطور والغداء على العشاء

يقول بعض الخبراء تناول المزيد من الطعام على الإفطار سيبقيك أكثر امتلاء طوال اليوم، مما يعني أنك من المحتمل أن تتناول وجبة خفيفة أقل في المساء.

دحضت إحدى الدراسات الحديثة في الواقع فكرة أن عملية التمثيل الغذائي للإنسان يتم التحكم فيها بواسطة إيقاع الساعة البيولوجية.

واكتشف باحثون اسكتلنديون أن الوقت الذي تأكل فيه ليس له أي تأثير على فقدان الوزن، ووجدوا أن التمثيل الغذائي يحرق أكبر عدد من السعرات الحرارية في المساء كما هو الحال في الصباح، وقال الباحثون إن الفائدة الوحيدة لتناول المزيد من الطعام في الصباح هي حالة الشبع التي تصيب الشخص ولا تدفعه إلى تناول الكثير من الطعام مساء.