شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية يطالب المُجتمع الدولى بتوفير الحماية للفلسطينيين من "بطش" الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، المجتمع الدولي، اليوم /السبت/، بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة "بطش" الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عن القتل.

وقال اشتية - في تصريح صحفي - "لا يتوقف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم بمواصلة جرائمهم التي كان آخر ضحاياها الشاب فايز خالد دمدوم (18عاما) من العيزرية".



وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، بالتعزية لوالدي الشهيد وعائلته، وأهالي بلدته، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.