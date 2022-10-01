شكرا لقرائتكم خبر عن شبان فلسطينيون غاضبون يحفرون "فتحة" بالجدار العازل فى العيزرية بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن شبان فلسطينيون، اليوم /السبت/، من حفر "فتحة" في الجدار العازل، في بلدة "العيزرية" بالقدس المحتلة، وذلك بعد استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البلدة.

وردد شبان غاضبون، بعضهم يحمل السلاح، نداءات مناهضة للاحتلال، في البلدة الواقعة خارج الجدار الذي يسميه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصري".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، إثر إصابته برصاصة في العنق من قوات الاحتلال، لدى مروره بدراجته النارية قرب مسجد "المرابطين" في العيزرية.



وهناك مشاعر غضب عارمة في كل أنحاء الضفة الغربية، جراء تصعيد الاحتلال سياسة الاعتقالات والاغتيالات في مناطق الشمال تحديدا، وهي "جنين" و"نابلس". وانتقلت مقاومة الفلسطينيين من هاتين المنطقتين إلى الخليل في جنوب الضفة مرورا بمناطق الوسط والتي تشمل رام الله والبيرة.



ويتبادل الفلسطينيون في مناطق الشمال الاشتباكات، إذ يهاجم المستوطنون منازل وقرى الفلسطينيين بشكل متكرر، فيما يقوم الفلسطينيون بالرد بتوقيف السيارات على الطريق السريع الرئيسي الرابط بين وسط الضفة والشمال والذي بات غير آمن بالمرة.



وحذر قياديون ومحللون فلسطينيون من أن انتفاضة ثالثة تتشكل في الضفة الغربية نتيجة التصعيد الاسرائيلي. وتوقع هؤلاء أن تكون الانتفاضة القادمة أكثر عنفا من الانتفاضتين الأولى والثانية داعيين المجتمع الدولي إلى لجم الاعتداءات الاسرائيلية للحيلولة دون تفجر الأوضاع.