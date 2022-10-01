شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اغتيال الاحتلال شابا فى القدس المُحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشاب فايز خالد دمدوم (18 عامًا) من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ،في بيان لها، إعدام الشاب دمدوم استمرارًا لسياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الإعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء الشعب الفلسطيني، بهدف تأجيج الأوضاع.



وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الاحتلال، مؤكدة أنها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، وإجراءاتها ومقرريها الخاصين لتوثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة.



ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.