شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الصين بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وقال الملك: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ،أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار".